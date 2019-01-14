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Firari eski Danıştay üyesinin eşi tutuklandı

Ankara'da soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Ulviye Tuğrut, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Ulviye Tuğrut'un eşi eski Danıştay üyesi 'un da FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak arandığı öğrenildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 18:13
Firari eski Danıştay üyesinin eşi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Ulviye Tuğrut, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Tuğrut, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

EŞİ ARANIYOR

UlviyeTuğrut'un eşinin eski Danıştay üyelerinden Hasan Tuğrut olduğu ve halen FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak arandığı öğrenildi.

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Firari eski Danıştay üyesinin eşi tutuklandı
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