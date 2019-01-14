Giray Hanedanlığı’nda ‘tespit davası’ açıldı

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Cengiz Han'ın soyundan gelen ve 1449'da kurucusu I. Hacı Selim Giray Han olarak kabul edilen Giray Hanedanlığı'nın varisi olduğunu iddia eden Aysen Giray, vakfedenin evladından olduğunun tespit edilmesi için dava açtı. Dava dilekçesine göre; I. Hacı Selim Giray Han'ın Osmanlı Dönemi'nde Kırım Hanı olarak görev yapmış ve Silivri'de yaşamıştı. Selim Han, yaşadığı dönemde söz konusu mülk çiftliklerini, 18 Mayıs 1701'de vakfa dönüştürüp, Kırım Bahçesaray mahkemesinde sicile kaydederek yasallaştırmıştı.