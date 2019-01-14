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Meteoroloji'den son dakika ve kar yağışı uyarısı! kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle 1 haftaya yakın bir süredir metrepol kent ve çevre iller de kar yağışına rastlanmıyordu. Hava sıcaklıklarının da bir miktar artması neticesinde kısa süreliğine de olsa güneşli ve yağışsız günler geçirdi. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' Ancak dün başlayan yağışların ardından Meteoroloji'den kar uyarısı da geldi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı uyarıları...

Giriş Tarihi: 15.1.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 08:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar ne zaman yağacak?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde Meteoroloji'den son dakika ve kar yağışı uyarıları da gelmeye devam ediyor. Öyle ki çok sayıda vatandaşın bu konuyla ilgili araştırmalarını da sürdüüyorlar. Geçtiğimiz kar yağışında ve Ankara'da da etkili olan kar yağışı yurdun 4 bir yanını kara boyamıştı. Ancak daha sonra yerini güneş ama soğuk havalar aldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağcak?' İşte Meteoroloji'den gelen veriler ve merak edilen soruların yanıtları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL VE ANKARA KAR YAĞACAK MI?

Yeni yılın gelmesi ve soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte en ço karatılan don buşlıklarını izler iin hazırladık... İşte 15 Ocak Salı Meteoroloji'den gelen veriler doğrltusunda İstanbul yurt genelinde hava duruumu tahmini ve raporları...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar ne zaman yağacak?
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