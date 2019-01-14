Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar ne zaman yağacak?

Ocak ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları da gelmeye devam ediyor. Öyle ki çok sayıda vatandaşın bu konuyla ilgili araştırmalarını da sürdüüyorlar. Geçtiğimiz kar yağışında İstanbul ve Ankara'da da etkili olan kar yağışı yurdun 4 bir yanını kara boyamıştı. Ancak daha sonra yerini güneş ama soğuk havalar aldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağcak?' İşte Meteoroloji'den gelen veriler ve merak edilen soruların yanıtları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL VE ANKARA KAR YAĞACAK MI?

Yeni yılın gelmesi ve soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte en ço karatılan don buşlıklarını izler iin hazırladık... İşte 15 Ocak Salı Meteoroloji'den gelen veriler doğrltusunda İstanbul yurt genelinde hava duruumu tahmini ve raporları...