Meteorololoji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları ve bilgileri gelmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftaya kadar etkisini sürdüren kar yağışı, bu hafta ise oldukça az bir seviyede kendini gösteriyor. Ankara'da karla karışık yağmur etkisini göstermesi beklenirken, birçok ilimizde de yine kar yağışı ve sağanak yağmur görülecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava tüm yurt genelinde etkisini sürdürecek. Haftanın ilk gününde özellikle evden dışarı çıkacak bireyler, araştırmalarını 'bugün hava nasıl olacak' şeklinde yapıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere bu sorunun cevabını Meteoroloji'den gelen son dakika verileri ve raporları doğrultusunda hazırladık. İşte yanıtı...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler ve raporlar doğrultusunda yurt genelinde hava durumu bilgilerini sizler için hazırladık. Peki kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...