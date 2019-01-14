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Meteorololoji'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! 'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklıklarında da ciddi düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışı etkili olurken bu hafta ise kar yağışları oldukça azalmış durumda bulunuyor. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da ise ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Peki İstanbul kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte merakla araştırılan bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 14.1.2019 08:22
Meteorololoji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika raporları ve bilgileri gelmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftaya kadar etkisini sürdüren kar yağışı, bu hafta ise oldukça az bir seviyede kendini gösteriyor. Ankara'da karla karışık yağmur etkisini göstermesi beklenirken, birçok ilimizde de yine kar yağışı ve sağanak yağmur görülecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava tüm yurt genelinde etkisini sürdürecek. Haftanın ilk gününde özellikle evden dışarı çıkacak bireyler, araştırmalarını 'bugün hava nasıl olacak' şeklinde yapıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere bu sorunun cevabını Meteoroloji'den gelen son dakika verileri ve raporları doğrultusunda hazırladık. İşte yanıtı...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler ve raporlar doğrultusunda yurt genelinde hava durumu bilgilerini sizler için hazırladık. Peki kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

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Meteorololoji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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