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Nineler ve dedeler okulda masal anlatıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019
Nineler ve dedeler okulda masal anlatıyor
Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje kapsamında belirlenen günlerde okula gelen dedeler ve nineler, ana sınıfı öğrencilerine masal anlatıyor. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliği ile okul öncesi eğitim sürecindeki öğrencilerin sosyokültürel düzeylerinin artırılması ve kuşaklar arası kültür geçişine olanak sağlanması amacıyla "Dedeler Torunlarına Masal Anlatıyor Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında, dede ve ninelerden oluşan 20 kişi, haftanın belli günlerinde torunlarıyla beraber okul yolunu tutuyor. Dede ve nineler, okulda bir araya geldikleri minik öğrencilere hem masal anlatıyor hem de Türk örf ve adetlerini öğretiyor. Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Hadi Bedir, "Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler nedeniyle çocuklarımız masallardan uzaklaştı. Proje ile çocuklarımızı masallarla buluşturuyoruz." dedi.
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Nineler ve dedeler okulda masal anlatıyor
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