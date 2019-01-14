Nuriye Teyze’den 58 kediye kış bakımı

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 5 yıldır kedilere bakan Nuriye Yücesoy (61), kış günlerinde dışarıda üşümesinler diye 58 kediye evinde bakıyor. Zaman zaman hayvanseverlerin gönderdiği kedi mamalarıyla, zaman zaman ise kendi imkanlarıyla hayvanları besleyen Yücesoy, sadece kedilere baktığı için kendisini dışlayanların, dışlamamasını istiyor.Yücesoy, "İlk başlarda 1 anne 3 yavru kediye bakıyordum. Hayvanlar kış mevsiminde üşüyor. Yaz kış hayvanlara bakıyorum. Kışın hepsine bakıyorum. Kedileri dışarıda bırakmaya vicdanım el vermedi. Ahşaptan küçük bir evimiz olduğu için kedilere bakmaya zorlanıyorum. Bunların hepsi sokak kedisi" dedi. Hastalandıkları zaman bakımını yapıp, veterinere götürdüklerinin ifade eden Yücesoy, "Tek isteğim, hayvanlara baksınlar. Evlerine almalarına da gerek yok. Bir kap su ve evlerinde artan yemeklerini kapılarının önlerine bıraksınlar. Beni kedilere baktığım için dışlıyorlar, hor görüyorlar. Herkesin kendi vicdanına ve merhametine kalmış bir şey. Ben merhametimden ve hayvan sevgisinden hayvanlara bakıyorum.