Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ördek avı faciayla bitti: 2 ölü, 1 kayıp

Ördek avı faciayla bitti: 2 ölü, 1 kayıp

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Ördek avı faciayla bitti: 2 ölü, 1 kayıp
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin'in bindiği kayık bir süre sonra battı. Vatandaşların haber vermesinin ardından bölgeye giden AFAD ve İzmir İtfaiye ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, Hüseyin Karakuş'u yaralı olarak kurtarırken, Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı. Karakuş, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama çalışmasını sürdürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ördek avı faciayla bitti: 2 ölü, 1 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN