Ördek avı faciayla bitti: 2 ölü, 1 kayıp

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İzmir'inTorbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin'in bindiği kayık bir süre sonra battı. Vatandaşların haber vermesinin ardından bölgeye giden AFAD ve İzmir İtfaiye ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, Hüseyin Karakuş'u yaralı olarak kurtarırken, Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı. Karakuş, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama çalışmasını sürdürüyor.