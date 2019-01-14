Turkuvaz Medya’ya üç ödül

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti taraf��ndan bu yıl 5'incisi düzenlen "Basın Ödülleri"nde Turkuvaz Medya'ya 3 ödül geldi. ATV Ana Haber Sunucusu Cem Öğretir "Yılın En İyi Erkek Televizyon Sunucusu" ödülünü alırken, Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu bölgenin sesini ulusal gündeme duyurması nedeniyle ödüle layık görüldü. Yarışmanın jürisinde yer alan SABAH Gaziantep Temsilcisi Mehmet Boncuk'a da teşekkür plaketi verildi.Şirehanı Otel'de düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gazeteciler ve aileleri katıldı. Cem Öğretir'in ödülünü SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ersin Ramoğlu'nun ödülünü Gaziantep Gelir İdaresi Başkanı Halil Tekin, Mehmet Boncuk'un plaketini ise Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ verdi. Törende konuşan GGC Başkanı İbrahim Ay, 5 yıldır verdikleri ödül töreniyle yerelde görev yapan gazetecileri teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiklerini söyledi. İbrahim Ay, "Meslektaşlarımız gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyor. Düzenlediğimiz gece ile yılda bir kez de olsa aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Yerel basının çok ciddi sorunları var. Sorunların çözümü için bir rapor hazırlayarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep milletvekillerine sunduk. Meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için çalışmalarımız devam edecek" dedi.