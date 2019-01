‘Yiğit’lik abidesi

BUGÜN NELER OLDU

Henüz 3.5 yaşındayken babasını kanserden kaybeden liseli Yiğit Can Güzey (14) kendisiyle aynı yaraya sahip çocuklara derman olmak istedi. İstanbul VEGA Bahçeşehir Kampüsü 9. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Yiğit Can Güzey, okulun eğitim programı içinde yer alan "Bireysel Toplum Hizmeti Çalışması" kapsamında kimsesiz çocuklar için bir proje üretti.İki gün boyunca bir waffle satıcısında yapımını öğrendi. Daha sonra anne ve babaannesini de yanına alarak okulda tezgah kurdu. Okulda açtığı tezgâhla 20 liradan sattığı waffle'dan 2 gün boyunca toplam 6 bin 500 lira para topladı. Bu parayla da, Bahçelievler Kimsesiz Çocuklar Yurdu'na 1 buzdolabı ve 10 adet tek kişilik yatak alarak gönderdi.Babasını hiç tanımadığı söyleyen Yiğit Can Güzey, "Ben 3.5 yaşındayken babam ölmüş. Önce masa tenisi oynadığım için masa tenisi dersi vermek istedim fakat yurtta masa tenisi varmış. Ben de düşündüm ve babasız büyüdüğüm için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben şanslıyım, yanımda annem var, babaannem var. Ama onların ailesi yok, hiç kimseleri yok" dedi. Yiğit Can, "Bunu okuyan herkes, bunu haber olarak görmesin. Bu hayatın gerçeği. Böyle olmalıyız. Bu şekilde, birbirimize karşılık beklemeden güzellikler yapmalıyız" diye konuştu.Anne Sevgi Güzey ise oğlunun babasının yokluğunu aratmamaya çalıştığını anlatarak, "Ben oğluma hem annelik hem babalık yaptım. Yiğit Can, duygusal bir çocuk ve böyle yardım etmeyi seven biri. Yiğit Can'a 10 yaşındayken, 'Ne olmak istersin oğlum' dedim. 'Baba olmak istiyorum anne, çocuklarımı işten döndüğümde görebilmek istiyorum' diye cevap verdi" diye konuştu.