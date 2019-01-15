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30 daha geri ödeme kapsamında

Aile Bakanı , antibakteriyel, kalp rahatsızlıkları, vitamin destek grupları, , epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan 30 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
30 ilaç daha geri ödeme kapsamında
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine 30 ilacı daha aldıklarını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan karara yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine eklenen ilaçların antibakteriyel, kalp rahatsızlıklarında kullanılan, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:
"Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. 30 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 547'ye ulaştı. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
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30 ilaç daha geri ödeme kapsamında
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