Hayalet’in mağduru: Hayatımı zindan etti

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İstanbul Polisi, yapımcı İhsan Tarkan'ın 2010'da çalınan ehliyetiyle 22 ilde yüzlerce kişiyi dolandıran "Hayalet" kod adlı azılı hacker Ceyhun T.'yi (43) yakaladı. Ceyhun T.'nin mağduru İhsan Tarkan ise son 8 yılda yaşadıklarını "Hayatımı zindana çevirdi" diyerek özetledi. Tarkan, "Bir gün tam uçağa binerken kimlik kontrollerinde şüpheli olduğumu gördüm. Meğer hakkımda yakalama kararı varmış. 10 saat havalimanında beklemek zorunda kaldım. Bir dönem adıma 28 tane hat çıkarılmış. Hepsini kapatmak için savcılığa gittim. İlk başta basit bir hırsızlık olayı olarak görmüştüm. 8 yıldır karakollara ve savcılara gidip ifade veriyorum. Yaşadıklarımı kaleme döksem kitap yazılır, film olur" dedi.