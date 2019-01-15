Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kilis’te damat dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

’te damat dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Kilis’te damat dehşeti: 1 ölü 2 yaralı
KİLİS'TE, H.R.K. tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı. Polatpaşa Mahallesi Örgeç Sokak'taki evlerinde H.R.K. ile eşi Hülya K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya K. sokağa kaçarak, aynı binada oturan anne ve babasından yardım istedi. Elinde bıçakla sokağa çıkan H.R.K, eşi Hülya K. ile ona yardıma gelen kayınvalidesi Şaziment ve kayınpederi Duran Karadaş'ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpeder Duran Karadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı yakalandı. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis’te damat dehşeti: 1 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN