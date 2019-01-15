Kilis’te damat dehşeti: 1 ölü 2 yaralı

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KİLİS'TE, H.R.K. tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı. Polatpaşa Mahallesi Örgeç Sokak'taki evlerinde H.R.K. ile eşi Hülya K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya K. sokağa kaçarak, aynı binada oturan anne ve babasından yardım istedi. Elinde bıçakla sokağa çıkan H.R.K, eşi Hülya K. ile ona yardıma gelen kayınvalidesi Şaziment ve kayınpederi Duran Karadaş'ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpeder Duran Karadaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı yakalandı. AA