Rekortmen dalgıçlar davalık oldu

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu olan iki sporcumuz Şahika Ercümen ile Derya Göçen arasında sosyal medya paylaşımları yüzünden başlayan gerginlikte yeni perde. Ercümen, geçen 26 Ekim'de Salda Gölü'nde 65 metreye dalıp tatlı suda paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekoru kırmış, Göçen de 24 Kasım'da aynı yerde 68 metreye dalarak Ercümen'in rekorunu 3 metre geçmişti. Ercümen, Göçen'in Salda dalışının etik olmadığını beyan ederek, Göçen'in kendisine ağır eleştiriler yönelttiğini iddia ederek iki kez birer aylık tedbir kararı aldırdı. Göçen de Ercümen aleyhine 15 günlük tedbir kararı aldırmıştı. Avukatları aracılığıyla bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Göçen, hakkındaki koruma kararının kaldırılmasını ve Ercümen için iftira suçundan dava açılmasını istedi.