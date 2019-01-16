99/1 askerlik yerleri belli oldu! 2019 e Devlet giriş ile askerlik celp yerleri nasıl sorgulanır?

1999/1 celp kapsamında vatani görev olan askerlik hizmetini yerine getirecek olan yurttaşlar, askerlik yerleri konusunda sorgulamalarını yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, 2019 Şubat celp dönemindeki sevke tabi yükümlüler ile sevk işlem tarihleri de belli oldu. İşte, MSB'nin açıkladığı 99/1 askerlik celp yerleri hakkında merak edilen detaylar...

99/1 ASKERLİK CELP YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Şubat ayı içerisinde askere gidecek olan ilk grubun askerlik yerleri 15 Ocak 2019 Salı günü belli olacak.

Merakla beklenilen askerlik yerleri belli oldu, aşağıdaki link aracılığıyla sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSB'nin yayımladığı ve Şubat 2019 asker alma sürecine ilişkin sevk bilgisini de içeren ise şu şekilde;