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Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş

'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 17:33
Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş
Mehmetbeyli Mahallesi'nde dere yatağında 9 Ocak'ta cesedi bulanan Rabia Ezer'in (21) bıçaklanarak öldürdüğünü belirleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Jandarma, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eski eşi A.B'yi gözaltına aldı.

Hakkında kaçakçılık da dahil çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbeti sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti.

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Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş
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