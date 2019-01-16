Kadın kuaförü görünümlü işletme kürtaj merkezi çıktı!

Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi Nurbanu Sokak 24 numaralı kuaförde kürtaj yapıldığı ihbarı üzerine, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese girildi. Hürriyet'in haberine göre Kadın kuaförü görünümlü adreste yapılan aramada tıbbi malzeme, çok sayıda ilaç ve ultrason makineleri ile tedavide kullanılan yatak bulundu görüldü.

ARAPÇA KARTVİZİTLER BASMIŞLAR

Polis, Abdullah O. adlı Suriyeli doktora adreste bulunan Arapça kartvizitleri sordu. Suriyeli doktor kartlarda, "Kadın çocuk polikliniği-Feryal M. gebe izlem merkezi" yazdığını söyledi. Kartvizitlere de el konuldu. Aramalar sürerken işyerinin sahibi olduğunu söyleyen Suriyeli Abdo M. de geldi. Polis, Doktor Abdullah O., Abdo M. ve iş yeri çalışanı Sidra M'yi gözaltına aldı. Adreste tedavi olmayı bekleyen 4 kişinin de bilgisine başvuruldu. İş yeri kapatılarak mühürlendi.

Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı.