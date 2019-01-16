Kuyumcuyu pompalıyla öldürdüler

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Ankara'da bir kuyumcuya giren silahlı 2 soyguncu, direnen dükkan sahibini öldürüp kaçtı. Alınan bilgiye göre, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki Güzel Kaman Kuyumculuk'a gelen siyah giysili 2 kişi, dükkan sahibi N.G'den altınları vermesini istedi. Zanlıların pompalı tüfekle tehdit ettiği N.G. tezgahın altındaki çekmeceden silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine ateş eden zanlılar, dükkan sahibini vurarak olay yerinden kaçtı. N.G, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Soyguncuların peşine düşen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek geniş kapsamlı çalışma başlattı. ANKARA