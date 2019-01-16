Meclis gençleri mühendisliğe özendirecek

Bakbak, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve belediyelerden bilgi almayı, ilgili birimlerdeki çalışmaları gözlemek amacıyla yerinde incelemelerde bulunmayı planladıklarını anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisiyar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Esra Kayış komisyona bir sunum yaptı. Akgündüz, sunumunda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM eğitiminin disiplinler arası bir eğitim olduğuna işaret etti.Akgündüz, bu eğitimin teknoloji kullanma ve üretmeye yönelik olduğunu, eğitimin sonunda 21. yüzyıl becerilerinin çocuklar tarafından elde edildiğini söyledi.

2015 PISA'da Türkiye'nin fen bilimlerinde Türkiye 52, matematikte 49. sırada olduğunu ifade eden Akgündüz, özellikle mühendislik alanlarında kızların mezuniyet oranının düşük olduğunu kaydetti. Akgündüz, 2010'dan 2014'e kadar sayısal alanlanda ilk bine yerleşenlerin, ülkenin en zeki çocuklarının STEM alanlarından uzaklaştığını belirtti. Akgündüz, kızların STEM alanlarına yerleşmediğini ya da yönlendirilmediğini, "Bir kız çocuğu mühendis olur mu" denilebildiğini ifade etti. Akgündüz, "Özellikle yaratıcılık düşünüldüğünde, özellikle kızların mühendislik alanlarına yönlendirilmesi pek çok şeyi değiştirecektir.Türkiye'de çok mühendis var ama nitelikli mühendis istiyoruz. ABD'de bir fizikçi yılda 120 bin dolar maaş kazanıyor. Bunun için de bir fizikçinin istihdam edilebileceği ortam gerekiyor, araştırma merkezlerinin, teknoloji merkezlerinin artırılması gerekiyor. STEM alanlarına yönlendirmeliyiz, bir yandan da bu alanlardaki istihdamı geliştirmeliyiz. Bilgisiyar bilimlerine yatırım yapmalıyız" dedi. STEM eğitiminin okul öncesinden başlatılması gerektiğin ifade eden Akgündüz, "ABD'de STEM okulları diye bir kavram var. Türkiye'de de bu uygulanabilir. Ekonomik dezavantajlı çocuklara ayrıca destek vermeliyiz. Aziz Sancarlar yetiştirebiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok. Bizim çocuklarımız diğer ülkelerin çocuklarından daha az zeki değil"

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Esra Kayış ise okullarda STEM kulüplerinin açıldığını, illerde STEM merkezlerinin açılmaya başlandığını ancak STEM merkezlerinin tanıtımında eksikliklerin olduğunu kaydetti.