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Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü
ADANA'DA yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü virajı alamayınca otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü Hakan Çökerten yaşamını yitirirken, kuzeni Emre Çökerten kurtuldu. Kaza dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Çökerten idaresindeki otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajdan Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobildeki Emre Çökerten, araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Kıyıdaki kafenin bekçisi, Çökerten'i fark edip, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Dalgıç ekiplerinin göldeki aramalarında Hakan Çökerten'in cesedi bulundu.
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Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü
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