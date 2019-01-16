Şanlıurfa merkezli fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhuş yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.