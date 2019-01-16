‘tanımıyorum’ dedi sevgilisi çıktı

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Tuzla'da aracında öldürülen Murat Gözüpek cinayetiyle ilgili şüpheli Mert K., yakalandı. Olay, Aydınlı Mahallesi'nde önceki sabah meydana geldi. İddiaya göre; O.Ü. ve Mert K. uyuşturucu almak için Murat Gözüpek'in (34) aracına bindi. Mert K. uyuşturucuyu pahalı bulunca, sürücü Gözüpek'i öldürdü. Polis, 1'i kadın 2 kişinin araçtan atladığını öğrendi. İncelemede kimliği tespit edilen O.Ü. isimli genç kız (26) yakalandı. Genç kız ifadesinde, "İsminin Sinan olduğunu bildiğim kişiyle uyuşturucu almak için o araca bindik. Sinan, araç seyir halindeyken şoföre ateş etti. Arabadan atlayıp kaçtım. İkisini de tanım��yorum" dedi. Olayı araştıran polis, O.Ü.'nün sevgilisi Mert K.'yı gözaltına aldı. Bir çok suçtan kaydı bulunan Mert K.'nın olayın zanlısı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Mert K. tutuklanırken O.Ü. hakkında ise işlem yapıldı.