‘Yunan batırdı Türkler kurtardı’

BUGÜN NELER OLDU

Aydın Kuşadası'ndan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan Iraklı mültecilerin bulunduğu lastik bot battı. Iraklı Zeynep Fadıl (12) öldü. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, çoğu kadın ve çocuk 46 kişiyi kurtardı. Ölen Zeynep'in babası Muhammed Fadıl, "Yunan Bahriyeliler bizi kurtarmaya geldi sandık. Bize motorumuzu kapatmamızı söylediler. Botumuza bir ip bağladılar. Bizi kendi botlarıyla birlikte döndürmeye başladılar. İnsanlık dışı bir şey. Bizi öldürmeye kalktılar. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bizi kurtardı" dedi.Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde ise Yunanistan'a geçmek isteyen 3 göçmenin cesedi Meriç Nehri kenarında bulundu. Hatay'da sınırı kaçak geçen 14-16 yaşlarındaki 4 çocuktan biri taşkın dere sularına kapıldı. Kız çocuğunun cesedi AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. SABAH