Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 70 yıllık evliydiler, aynı gün öldüler

70 yıllık evliydiler, aynı gün öldüler

’da yaşayan Hasan Cambaz (85) ve Hatice Cambaz (86) çifti 70 yıllık evliliklerinin ardından aynı gün hayata gözlerini yumarak ölümde de bir arada oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 17:05
70 yıllık evliydiler, aynı gün öldüler

Solunum yetmezliği sebebiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Cambaz (85), dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yine aynı rahatsızlıktan Zonguldak'ta bir özel hastanede tedavi gören Hasan Cambaz'ın eşi Hatice Cambaz (86), eşinin vefatı dolayısıyla aynı saatlerde hastaneden alınarak eşinin cenazesi için Muratbey köyündeki evine getirildi. Evine getirilen Hatice Cambaz da, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.



Çiftin cenazeleri, Muratbey Köyü Camisinde ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.
Çiftin çocuklarından Nail Cambaz, babası ve annesinin birbirini çok sevdiklerini belirterek, "70 yıldır evliydiler ve birbirlerine çok düşkündüler. Aynı günde de beraber öldüler, birbirlerini bekliyorlarmış. Mekanları cennet olsun." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
70 yıllık evliydiler, aynı gün öldüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN