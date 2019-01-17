Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yavru kediyi kurtarmak için buz gibi denize atladı

Yavru kediyi kurtarmak için buz gibi denize atladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ilçesi 'de eski limanda denize düşen ve boğulmakta olan yavru kedi, çevrede bulunan bir genç tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:45
Yavru kediyi kurtarmak için buz gibi denize atladı

Olay dün öğle saatlerinde Girne'de meydana geldi. Limanda gezmekte olan Bertuğ Akkara isimli genç, denizde bir yavru kedi olduğunu gördü. Akkara, cebindeki cüzdanını ve telefonunu yanındaki arkadaşına vererek denize atladı.

Yavru kediyi kurtaran Akkara, daha sonra arkadaşlarının yardımı ile denizden dışarı çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi sıcak bir ortama götürüldü ve annesiyle birlikte sokağa bırakıldı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN ATLADIM"

Gazetecilere konuşan Akkara, "Hava çok soğuktu. O sırada yavru kedinin denizin içerisinde çaresiz bir durumda olduğunu gördüm. Hiç düşünmeden kediyi kurtarmak için denize atladım. Kedinin boğulmasına kayıtsız kalamazdım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru kediyi kurtarmak için buz gibi denize atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN