Babasının, kestiği koyunu asmak için ağaca bağladığı ipe boynu dolanan Maruf, öldü

BOYNU KIRILMIŞ
Demir ailesinin diğer fertleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boynu kırıldığı tespit edilen Maruf Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Maruf Demir, köy mezarlığında bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
KARNELERİN DAĞITILDIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Maruf Demir'in öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda karne dağıtan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, acılı aileyi unutmadı. Karne alması gereken günde toprağa verilen Maruf Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Kaçmaz, baba Nesim Demir'e baş sağlığı dileyip, bir süre görüştü.