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Darbedilen doktorun tedavisi sürüyor

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Darbedilen doktorun tedavisi sürüyor
Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, önceki gün Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından darbedilen doktorun hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Sağlık çalışanlarıyla olayın yaşandığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Necip Yemenici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun, maruz kaldığı şiddet sonucu hayati tehlikesi olup beyin cerrahisi kliniğine yatışının gerçekleştiğini üzüntüyle açıklamak durumundayım." dedi. Yemenici, tedavisi devam eden Dr. Nalan Uygun'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan gözaltına alınan saldırgan Mustafa F, "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.
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Darbedilen doktorun tedavisi sürüyor
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