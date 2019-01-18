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Jandarmadan : 10 gözaltı

'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 15:20
Jandarmadan fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Organize İşler Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş, aracılık ve yer temini suçunu işleyen, para karşılığı fuhuş yapan 40 yabancı uyruklu kadın tespit etti. Şüpheli şahıslara yönelik Bursa, Orhangazi ve Yalova'da yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 2 eğlence mekanına 3 bin lira para cezası, 2 kişiye kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.

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Jandarmadan fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
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