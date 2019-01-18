Karneyi kap piste gel

BUGÜN NELER OLDU

Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere ilk karne hediyesi bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. İBB iştiraki Spor İstanbul, 2015 yılı yarıyıl tatili döneminde hayata geçirdiği "Karneni Getir Buzda Kay" projesine bu yıl da devam ediyor. 'Karneni Getir Buzda Kay' sloganı ile düzenlenen spor etkinliğinde öğrenciler, 18 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bulunan İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde buz pateni deneyimi yaşayacak. Karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecekler. Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler iki hafta boyunca 09.00 - 18.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecekler.Yarıyıl tatillerinin bir geleneği haline gelen "Karneni Getir Buzda Kay'" etkinliklerine bugüne kadar 22 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporu ile tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.