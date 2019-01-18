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, ’de mahsur kalan Sudanlıları kurtardı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Dört çocuğu ile birlikte Suriye'de mahsur kalan Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye'nin girişimleri sonucu kurtarıldı. 2011 yılında eşinin ailesiyle tanışmak için geldiği İdlib'de iç savaşın başlaması üzerine mahsur kalan Hano, iki yıl önce eşinden ayrıldı. 4 çocuğu ile birlikte kampta yaşam mücadelesi veren Hano için Türkiye devreye girdi. Hano ve çocukları dün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan THY uçağıyla ülkesine gönderildi. Hano ile birlikte Tijani Wageei isimli Sudanlı da aynı uçakla ülkesine gönderildi.
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Türkiye, Suriye’de mahsur kalan Sudanlıları kurtardı
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