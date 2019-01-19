Didem’in katili babası çıktı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve vücut parçaları bulunan 32 yaşındaki dansöz Didem Uslu'nun katili, dönerci ustası olan babası çıktı. Kent Ormanı olarak geçen bölgede 9 Ocak'ta gazete kâğıdına sarılı kadın kolu bulunmuş, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti. Ceset arama köpeği yardımıyla yapılan aramada, ormanlık alanın çeşitli bölgelerinde kalça kemiği ve diğer vücut uzuvları da bulunmuştu.Bulunan vücut parçalarının düzgün ve kusursuz kesildiği belirlenirken, polis genç kadının döner ustası olan ve bıçağı çok iyi kullanan babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu ailesinin İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'ndeki evinde inceleme yapan polis, evde bulduğu deliller üzerine Didem'in babası Hasan Uslu, annesi Satı Uslu ve kız kardeşi Özlem Uslu'yu gözaltına aldı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Hasan Uslu, kızını bir tartışma sonucu öldürdüğünü, daha sonra bıçakla parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyduğunu, birkaç gün sonra gazete kağıdına sarılı olarak evden çıkararak ormanlık alanın çeşitli bölgelerine attığını söyledi.Uslu, ceset parçalarını attıktan sonra derin dondurucuyu temizleyip, ikinci el eşya alan bir mağazaya sattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Didem Uslu'nun kardeşi Özlem Uslu serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uslu'nun evcil köpeği "Şans" ise Keşan Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.