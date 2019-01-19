Kocasının düğününü arkadaşından duydu!

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da 2016'dan bu yana ayrı yaşadığı eşinin başka bir kadınla düğün yaptığını öğrenen bir çocuk annesi kadın, anlaşmalı ayrılma kararı aldığı eşinden boşanmaktan vazgeçti. Manisa'da evli ve bir çocuk annesi olan 25 yaşındaki Özge K., cep telefonuna gelen görüntü ve fotoğraflarla hayatının şokunu yaşadı. Bir arkadaşı tarafından 2016 yılının Ağustos ayından bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu resmi nikâhlı kocası Naim K.'nın bir hafta önce başka bir kadınla yaptığı düğünün görüntülerini izleyen Özge K., ne yapacağını şaşırdı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılma kararı aldığını anlatan Özge K., "2018 yılının 30 Aralık günü arkadaşım aradı. 'Eşin yine birinin başını yakmış' dedi bana. Ben de sevgilisi olduğunu sandım. Çünkü daha önceden de başka insanlarla fotoğraflarını görüyordum. Ben ilk anda arkadaşıma inanmadım. Kendisinden fotoğraf istedim. Arkadaşım da bana fotoğraf ve düğün videosunu attı. Eşim ve karşısındaki kadın gelin ve damatlıkla düğün yapmış. Büyük şok oldum, nasıl bir devirde yaşıyoruz anlamıyorum" diye konuştu.