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Yangında kızını evden çıkardı, kurtarmak istediği oğluyla birlikte öldü

'nın Simav ilçesinde, kömür sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Havva İşlek (67) ile çocuklarından Halil İşlek (30) öldü, Dilek İşlek (35) ise yaralandı. Havva İşlek'in kızını dışarı çıkardıktan sonra tekrar eve girdiği, ancak alevlerinde arasından çıkamadığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 10:17
Yangında kızını evden çıkardı, kurtarmak istediği oğluyla birlikte öldü

Simav ilçesine bağlı Kalkan köyü Özdere Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, dün saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek, zihinsel engelli iki çocuğundan kızı Dilek'i (35) dışarı çıkardı. Havva İşlek, oğlu Halil'i de kurtarmak için tekrar eve girdi. Ancak anne ve oğlu dışarı çakmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Havva İşlek ve oğlu Halil'in yanmış cesetleri bulundu.

Yangında yaralı kurtulan Dilek İşlek, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek İşlek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi. Olayı haber alıp eve gelen Mehmet İşlek (68), yangında eşi ile oğlunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

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Yangında kızını evden çıkardı, kurtarmak istediği oğluyla birlikte öldü
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