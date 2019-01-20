Bodrum’da sağlığına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde 45'inci yaş gününü kutlayan ünlü İngiliz manken Kate Moss, sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekti. Geçmişte bağımlılıkları nedeniyle sık sık gündeme gelen ünlü mankenin doğal ve hiç olmadığı kadar sağlıklı göründüğü halleri İngiliz basınında yer buldu. Daily Mail haber sitesi ise Moss'un sağlığındaki olumlu etkilerin nedenlerini derleyerek okurlarıyla paylaştı. Sade bir hayat sürmeye başlayan ve hafta sonlarını ailesiyle geçiren Moss'un iyileşmesinin ardında Türkiye'de yaptığı ziyaret sırasında Bodrum'daki "LifeCo spa"da tedavi görmesi de yer aldı. Sık sık arkadaşlarıyla Spa merkezini ziyaret eden Moss, katıldığı detoks, meditasyon ve yoga programları sayesinde alkol, kafein, şeker ve et gibi ürünlerden uzak durdu. DIŞ HABERLER