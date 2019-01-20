İcra ile babasından zorla alınıp annesine götür

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı'de yaşanan aile dramı yürek burktu. Merkezefendi İlçesi'nde yaşayan İbrahim Y. (68) ile eşi Zeynep Soylu (40), 2014 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin kızı A.T.Y.'nin velayeti, babaya verildi. Kızıyla zaman zaman görüşen anne Zeynep Soylu, yarıyıl tatilinde de yanında kalması için Antalya Kumluca ilçesindeki Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Aile Mahkemesi, annenin 5 gün kızıyla birlikte olmasına karar verdi. Bunun üzerine anne, kızını almak için boşandığı eşinin Sevindik Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak baba iddiaya göre, kızını eve kilitleyip, annesine teslim etmedi. Annenin yeniden başvurması üzerine mahkeme, icra yoluyla çocuğun babadan alınıp, anneye teslim edilmesine karar verdi. İcra memurları dün polis ve pedagog eşliğinde baba İbrahim Yiğit'in Sevindik Mahallesi'ndeki evine giderek, A.T.Y.'yi almak istedi. Baba, kızını eve kilitleyip, dışarı çıktı. Babanın direnmesi üzerine, eve takviye polis ekipleri çağrıldı.Kapı çilingir çağrılarak, açılarak yarım saatlik uğraş sonunda evden çıkarılan A.T.Y., icra memurlarıyla birlikte minibüse bindirildi. Baba, kızını minibüsten indirmek isterken A.Y.T de "Kapıyı açın, ben gitmek istemiyorum, beni zorla götürüyorsunuz. Baba, istemiyorum" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada polis ile baba arasında arbede yaşandı. Baba, polisler tarafından minibüsten uzaklaştırılırken A.T.Y., minibüsle götürülerek annesine teslim edildi. Baba İbrahim Y. mahkemenin annenin kızı ile 'şiddet uyguladığı' gerekçesiyle psikolog eşliğinde görüşmesine izin verdiğini ancak teslim edilmesine müsaade etmeyeceği yönünde kararının olduğunu öne sürdü. İbrahim Y., kızının annesini görmek istemediğini belirterek, "Eşimin psikolojik sorunları var. Kızım annesine gitmek istemiyor. Zorla götürdüler" dedi.