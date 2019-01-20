Türk müziği için üç kadın el ele

MEB himayesinde Türk Sanat Müziği'nin emektarı ve billur sesi Aylin Şengün Taşçı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme" projesiyle Türk müziğini yeni nesil gençlere tanıtmak, sevdirmek ve Anadolu'nun yetenekli evlatlarını keşfetmek için yollara düştü. Bakan Ziya Selçuk'un başlattığı proje Ankara'dan start aldı ve iki yıl boyunca öğrenciler ve öğretmenlerle buluşacak. Aylin Taşçı, beraberindeki orkestra ile Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, geçmişten günümüze ilgi çekici anekdotlarla anlatacak. Yurdun dört bir yanından da Türk müziği sevdalısı genç yetenekleri keşfedip, ilerleyen zamanlarda onlardan profesyonel bir orkestra kuracaklar. Milli Eğitim (MEB) Bakanı Ziya Selçuk'un eşi öğretmen Rana Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer de projeye öncülük ederek destek veriyor. Rana Selçuk, Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki seminer sonrası projeyle ilgili düşüncelerini SABAH'a anlattı: "Müziğimiz müzelerde tarih olmadan yaşamımızın parçası olmalı. Çocuklarımızın gündemine girmeyi başarabilirsek bu mümkün olur. Bu proje, sigara, uyuşturucu, internet gibi bugünün bağımlılık ve tehlikeleri karşısında gençleri sanatla eğitiyor, muhafaza ediyor."



'YETENEK AVINDAYIZ'

TÜRK Müziği Sanatçısı Aylin Taşçı, "Tarihi bir yolculuğu sanat gözlüğü takarak bir öğreti ve diriliş üzerinden gerçekleştiriyoruz" dedi ve ekledi: "Biz sadece farkındalık oluşturmuyoruz aynı zamanda bir yetenek avındayız. Çocuklarımıza enstrümanları tek tek anlatıp, onların yeteneklerini gözlüyoruz. Amacımız Türk müziğine karşı farkındalık oluşturup, tarihimizi yeniden diriltmek ve tabi yeni sanatçılar, müzisyenler yetiştirmek. Her okulda en az 400 öğrenciye ulaşıyoruz."

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