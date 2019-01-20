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Vicdansızlar ormanı yakacaktı

’da üç yılda iki büyük yangının yaşandığı ormanlık alanda yeni bir facianın eşiğinden dönüldü. Ağaçların arasına atılan 120 teneke tinere jandarma el koydu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Vicdansızlar ormanı yakacaktı
Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü İle Ovaakça Köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Büyük kısmı dolu tiner tenekelerinin ormana gelişigüzel atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerinde 120 tiner tenekesi buldu. Yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tiner tenekeleri kamyonete yüklenip yeddiemin deposuna götürüldü. Jandarma nezaretinde taşınan tiner tenekeleri tek tek kontrol edildi.

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Olayla ilgili açıklama yapan Erkan Kötökli, kimyasal maddelerin toplu imhası için yüklü miktarda ödeme çıkarıldığını bu sebeple ellerinde kimyasal madde bulunan bazı kişi ve iş yerlerinin bu maddeleri kanuna aykırı bir şekilde ormana attıklarını söyledi. Kötökli "Söylenecek kelime bulamıyorum. Bunu yapan eminim, vicdanen rahat değildir. Gelecekte çocuklarımıza torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız biz. Ev atıkları zaten ormanlarımızı kirletiyor, bu daha da korkunç. Tamamen kimyasal ve yanıcı özelliğe sahip. Allah korusun traktörle o yoldan geçen bir kişi yanlışlıkla bir sigara izmariti atsa faciaya sebep olur" dedi.
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Vicdansızlar ormanı yakacaktı
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