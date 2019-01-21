Müslüman gençlere ilham verecek

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TÜRGEV'in Ensar Vakfı'yla birlikte New York'ta kurduğu TÜRKEN Vakfı'nın Başkanı Behram Turan evin satın alınma sürecini ve kullanım amaçlarını SABAH'a anlattı. Turan, "Muhammed Ali'nin son 20 yılını bizatihi geçirdiği Michigan'daki Berrien Spring kasabasında yer alan evin satılığa çıkarıldığını öğrendik. Evin olduğu bölgenin Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Chicago'ya yakın olması ve Muhammed Ali'nin hatırasının canlı tutulabilmesi bizleri bu yerin alınması konusunda düşünmeye sevk etti" dedi. Efsanevi boksörün evinin bölgedeki Müslüman öğrenciler için yaz okulu olarak kullanmak adına harekete geçtiklerini anlatan Turan "Hem Muhammed Ali'nin hatırasına sahip çıkmak hem de öğrencilerin eğitimleri sırasında O'nun yaşam ve başarı felsefesiyle yoğrulmalarının ABD'deki Müslüman topluma çok fayda sağlayacağı kanaatine ulaştık" diye konuştu.4 yatak odalı ana evin yanı sıra içerisinde boks ringi, spor salonu, basketbol alanı ve havuz dâhil 7 ek bina bulunan arazinin oldukça aktif işleyen Müslüman bir merkez haline getirilmesi planlanıyor. Mekânın, ABD dışından gelen Müslüman öğrencilere de hizmet vereceğini söyleyen Turan, "Kentucky'de 2005'de kurulan Muhammed Ali Müzesi'nden ve Muhammed Ali'nin ailesinden de destek alacağımız bu süreçte hedefimiz hızlı bir şekilde mekânı kullanıma açmak. Yaz okulu ve konferanslarla Müslüman toplumun aktif işleyen bir merkezi haline getirmek istiyoruz" bilgisini verdi. Turan mekânın alınmasında ve Müslümanlara kazandırılmasında projenin öneminin farkında olan bağışçılara da SABAH aracılığıyla teşekkür etti.