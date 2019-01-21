Tep tip askerlik için yeni detaylar belli oldu! Askerlik süresi kısalıp 9 ay mı olacak?

Askerlik sistemi için değişiklikler planlanırken askere gidecek bireyler de "askerlik süresi 9 ay mı olacak? askerlik süresi kısalıyor mu?" sorularının cevabını arıyor. Yeni askerlik sisteminde sona gelindi! Bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlandığında geçici değil kalıcı bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığı vurgulanmıştı. Tek tip askerlik olarak da isimlendirilen bu süreçte artık sona gelindi. Tek tip askerlikle ilgili yeni ayrıntılar belli oldu.

A Haber ekibinden Muhammet Emin Karadağ'ın aktardığı bilgilere göre; yeni askerlik sisteminde sona gelindi.

İŞTE TEK TİP ASKERLİK İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı değerlendirme toplantısında tek tip askerlik konusunu da değerlendirdi. Kamuoyunun da toplantıda en çok merak ettiği konu yeni askerlik sisteminin detaylarıydı. Milyonların gözü kulağı "askerlik kısalacak mı?" sorusunun cevabında... Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni planına göre tek tip askerlik yasalaştıktan sonra askerlik süresi 9 aya iniyor. Bu süre daha da düşebilir.

Lisans mezunu olup kısa dönem askerlik yapacak vatandaşlar için de bir düzenleme var mı? Bu soru da sıcaklığını koruyor. Lisans mezunları için de yeni bir düzenleme yapılacak; buradaki kıstas kişilerin meslekleri olacak.

Öğretmen, hakim, doktor ve sporcular için askerliğin zamanlama dilimi esnetilecek. Bu kişiler uygun bir zaman diliminde askerliklerini yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmaların önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'a sunulacağını duyurdu.

Tek tip askerlik hakkında yapılan bu düzenlemedeki amaç da Başkan Erdoğan'ın da sık sık belirttiği gibi profesyonel askerliğe geçiş.