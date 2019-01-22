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Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'de annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 15:31
Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İlhan Çolpan ve İlhan B. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan sanık İlhan Çolpan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Çolpan'a yardım ettiği iddiasıyla yargılanan İlhan B. ise beraat etti.

Eskişehir'de 80 yaşındayken 11 yıl önce kaybolan Gülsüm Çolpan'ın oğlu tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedinin drenaj borusuna atıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine kadının oğlu İlhan Çolpan ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı İlhan B. tutuklanmıştı.

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Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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