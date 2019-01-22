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Beşiğe kafası sıkışan bebek yaşamını yitirdi

'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 17:03
Beşiğe kafası sıkışan bebek yaşamını yitirdi

Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi üzerinde oturan Mehmet ve Neziha Çetin çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki Ayşe Miray Çetin, iddiaya göre, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına soktu.

ANNENİN FERYADINA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KOŞTU

Sıkıştığı yerden kafasını çıkaramayan ve hareketsiz halde kalan çocuk, çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Beşiğe kafası sıkışan bebek yaşamını yitirdi
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