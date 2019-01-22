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, Politika Kurulları başkanvekillerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , başkanvekillerini kabul etti. Kabulde, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunum yaptı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulları başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

Kabulde, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Kabule, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da kabulde hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulları başkanvekillerini kabul etti
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