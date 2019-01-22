Koç mezarı başında anıldı

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KoçAilesi'nin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için vefatının üçüncü yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlendi. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, kızları Esra Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra Hüsnü Özyeğin, Cem ve Ümit Boyner çifti, Mehmet Ağar, Mustafa Sarıgül, çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı. Semahat arsel yeğeni için Kuran-ı Kerim okudu.