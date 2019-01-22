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Küçük kızın kahreden ölümü... Ailesi sinir krizi geçirdi

'ın Gökçebey ilçesinde 12 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Nurcan Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Kızlarının acı haberini alan aile sinir krizleri geçirdi.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 13:18
Küçük kızın kahreden ölümü... Ailesi sinir krizi geçirdi
Gökçebey ilçesine bağlı Veysioğlu köyünde yaşayan Öztürk çiftinin 12 yaşındaki kızları Nurcan Öztürk, evde rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen küçük kızın kalbine geçici olarak kalp pili takıldı.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Nurcan Öztürk sağlık durumunun ağır olması sebebiyle doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızlarının acı haberini alan aile sinir krizleri geçirdi.

Küçük kızın cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Merkez Yeni Cami'de kılınacak öğlen namazını müteakiben aile mezarlığına defnedilecek.
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Küçük kızın kahreden ölümü... Ailesi sinir krizi geçirdi
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