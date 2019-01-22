‘Ne bakıyorsun’ dediler muştayla darp ettiler

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İstanbul'dayan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada, 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı. Saldırganlardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay geçtiğimiz hafta Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Selim Altıntaş arkadaşıyla oturduğu sırada, yan masadan 2 kişinin 'ne bakıyorsun' lafı üzerine aralarında tartışma çıktı. Laf atan saldırganlar, Hacı Selim Altıntaş'ı, muştayla döverek ağır yaraladı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., isimli iki şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun elektrik, elektronik mühendisliği öğrencisi olduğunu belirten baba Altıntaş, "Sporcu, kötü alışkanlığı olmayan bir delikanlı. Kumpas kurmuşlar. Öldürmeye kalktılar oğlumu" dedi.