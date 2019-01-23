Aydın Karakimseli'nin anlattığı ibretlik 'Emanet' hikayesi

Ülkücü komandoluktan, 70'lerin Beyoğlu'sunda geçirdiği derbeder yıllara, en yakın arkadaşı kucağında vurulunca Kayseri'de inzivaya, önce İslamcılığa, sonra partiye ve nihayetinde tasavvufla hemhal olmaya uzayan hikayesi.



Kayseri'de ilk şehir tiyatrosunu kuran, ilk özel televizyonu yöneten, Tarkovsky ve Kurosawa filmleri programlayan, anlattığı ve hayatının önemli kırılmalarından biri olan, İslamcılıkla, daha doğrusu ideoloji fikriyle ilişkisini koparıp tasavvuf düşüncesine, başka türlü bir hakikat arayışına yönelmesine vesilen olan 'Emanet' hikayesi sosyal medyada günün en çok konuşulan olayı oldu.







AYDIN KARAKİMSELİ KİMDİR?

1949 doğumlu Aydın Karakimseli, Kayseri'nin ulemalarından Karakimseli Hoca'nın torunlarındandır. Kayseri kültür hayatına önemli hizmetlerde bulunan Karakimseli, var olduğu sürece 17 kitabı okurları ile buluşturan Rey Yayıncılık'ı kurarak taçlandırmıştır. Karakimseli, bunun yanı sıra, Kayseri Gündem Gazetesi ile Elif TV'nin kurucuları ve ilk genel yayın yönetmenleri arasındadır. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun da kurucu müdürlüğünü yapan Karakimseli, Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi Müdürlüğünden emekli oldu. Karakimseli'nin 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

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