Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Başkentte iş yeri yangını

Başkentte iş yeri yangını

'da bir ekmek fırınında çıkan hasara neden oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 07:57
Başkentte iş yeri yangını

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta iki katlı bir binanın altındaki ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden fırındaki işçiler, yangını söndüremeyince itfaiye ve polise haber verdi.

Bina sakinleri de yoğun dumanı görünce dışarıya çıktı.

Olay yerine itfaiye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangında fırın kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte iş yeri yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN