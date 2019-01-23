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'da polis şüpheli kovalamacası

'nın merkez Yıldırım ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 06:59
Bursa'da polis şüpheli kovalamacası

Alınan bilgiye göre, Haşim İşçan Caddesi'nde S.U.E. idaresindeki 16 EM 707 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bunun üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma, Yıldırım Beyazıt karakolu ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri aracı kovalamaya başladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından ekipler, Meydancık Mahallesi Gökdere kavşağında otomobilin önünü keserek sürücü S.U.E. ile araçtaki Z.Ö, A.K, E.B ve E.Y'yi yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüpheliler üstleri arandıktan sonra gözaltına alınarak Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemelerde, aracın muayenesinin olmadığı, sürücü S.U.E'nin ehliyetinin bulunmadığı ve E.B'nin ise çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

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Bursa'da polis şüpheli kovalamacası
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