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Katil zanlısı evlat 'de yakalandı

Karayolunda yürürken hareketlerinden şüphelenilen adam 'de bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı. Jandarmanın dikkati zanlısını yakalattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 11:13
Katil zanlısı evlat Akseki'de yakalandı

Eskişehir'de 12 Ocak tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan kadının katil zanlısı olarak aranan oğlu Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolunda yürürken jandarmanın şüphe üzerine yaptığı incelemeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri Taşlıca Mahallesi yakınlarında Manavgat karayolu üzerinde yaya olarak ilerleyen ve şüpheli hareketler sergileyen şüpheliyi gördü. Jandarma ekipleri şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine şüpheliyi karakola getirdi. Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin Eskişehir'de ikamet eden Murat P. (37) olduğu öğrenildi. Jandarma yaptığı GBT sorgulamasında ise Murat P.'nin Eskişehir'de 12 Ocak tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Yurdagül P.'nin katil zanlısı olarak aranan oğlu olduğu ortaya çıktı. Yurdagül P'nin oğlu olan şüpheli hakkında Eskişehir 2.Sulh Ceza Hakimliğince "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan UYAP kaydı olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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Katil zanlısı evlat Akseki'de yakalandı
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