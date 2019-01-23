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Kızını 14 yerinden bıçaklayan baba: Sürekli paramı yiyordu

’da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi. Öfkeli babanın, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu’ dediği öğrenildi. Kızının ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 14:31
Kızını 14 yerinden bıçaklayan baba: Sürekli paramı yiyordu

Olay merkez Yıldırım İlçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan Soyudemir (65) kızı Ayşe Soyudemir (32) ile paralarını harcadığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Baba kız arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve öfkeli baba mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızını bıçaklamaya başladı. Kızın çığlıklarını duyan komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kızı hastaneye kaldırırken, baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kızını 14 yerinden bıçaklayan baba: Sürekli paramı yiyordu
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