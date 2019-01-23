Korna cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da bir vatandaş bir hiç uğruna çıkan tartışma sonrası canından oldu. Mahsum A. ile kuzeni Y.A., seyir halinde bulundukları sırada öndeki otomobilin yavaş ilerlemesine kızıp art arda kornaya basınca aracından inen Hakkı Güler (51), kornaya basmamasını, cenazeleri olduğu için yavaş gittiğini söyledi. Çıkan tartışmada Mahsum A. silahına sarıldı. Bacağından vurulan 51 yaşındaki işçi Güler, hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. 17 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Mahsum A. ve amcaoğlu Y.A., Zeytinburnu Seyitnizam Caddesi'nde araçlarıyla seyrediyordu. Önlerindeki araç yavaş ilerliyordu. İki kuzen, aracın hızlı hareket etmesi için kornaya basınca öndeki araçtaki Hakkı Güler araçtan inerek, "Niye kornaya basıp duruyorsun. Cenazemiz var" dedi. Taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi uzun sürmedi. Araçtan inen Mahsum A. ve yanındaki amcaoğlu Y.A. ile Hakkı Güler arasında kavga büyüdü. Mahsum A. yanında taşıdığı Sig Sauer tabancayı çıkartarak Hakkı Güler'e ateş etti. Sağ bacağından yaralanan Güler kanlar içinde yere yığıldı. İki şüpheli Güler'i kanlar içinde bırakıp kayıplara karıştı.İşçi Hakkı Güler'in babası Osman Güler'in de vefat ettiği hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahsum A.'yı Fatih'te gözaltına aldı. Mahsum A.'nın üzerinden olayda kullandığı Sig Sauer tabanca bulundu. Mahsum A. emniyette sorguya alınırken, olay sonrası kaçan Y.A.'nın da yakalandığı bildirildi.